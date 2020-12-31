Немцы впервые вышли в плей-офф молодёжного чемпионата мира по хоккею

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Сборная Германии обыграла команду Швейцарии (5:4) в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в канадском Эдмонтоне.

Эта победа позволила немецкой сборной впервые в её истории выйти в раунд плей-офф МЧМ. Успех был достигнут вопреки неблагоприятным обстоятельствам. На старте турнира немцы лишились нескольких игроков, вынужденных отбывать карантин.

Германия начала чемпионат с двух поражений - в матчах с Финляндией (3:5) и Канадой (2:16). После этого немцы смогли собраться и одолели словаков (4:3) и швейцарцев (5:4). Команда с пятью очками находится на третьем месте в своей группе.