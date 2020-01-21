https://static.news.ru/photo/1225627a-3c28-11ea-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг соглашение с защитником Степаном Захарчуком после инцидента с его участием.

После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.

19 января в Нижнекамске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил Hyundai Solaris, после чего врезался в светофор и знак пешеходного перехода. Водитель скрылся с места аварии, но произошедшее попало на видеорегистратор одного из автомобиля.

33-летний хоккеист перешёл в «Нефтехимик» в 2019 году. Контракт был рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Глава «Газпром-медиа» и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко может войти в правительство России. Его могут назначить на пост вице-премьера по спорту, ранее писал NEWS.ru.