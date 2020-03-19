Клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» подписал новый контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым на два года.
Соглашение рассчитано на два года. Детали контракта не разглашаются, сообщает пресс-служба коллектива на своей странице в Twitter.
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В регулярном чемпионате КХЛ 25-летний форвард сыграл 55 матчей за «Нефтехимик» и набрал 21 очко (13 заброшенных шайб и восемь результативных передач).
В прошедших четырёх играх плей-офф Кубка Гагарина он сумел отличиться одним голом.
Казанский клуб «Ак Барс» написал открытое письмо президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексею Морозову в связи с обеспокоенностью пандемией коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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