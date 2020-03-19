https://static.news.ru/photo/adce74d2-69e6-11ea-9a05-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» подписал новый контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым на два года.

Соглашение рассчитано на два года. Детали контракта не разглашаются, сообщает пресс-служба коллектива на своей странице в Twitter.

В регулярном чемпионате КХЛ 25-летний форвард сыграл 55 матчей за «Нефтехимик» и набрал 21 очко (13 заброшенных шайб и восемь результативных передач).

В прошедших четырёх играх плей-офф Кубка Гагарина он сумел отличиться одним голом.

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