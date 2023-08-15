«Не успел жизнь повидать»: тренер Плющев о смерти хоккеиста Амирова Тренер Плющев назвал смерть хоккеиста Родиона Амирова трагедией и нонсенсом

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Родион Амиров

Смерть Родиона Амирова настоящая трагедия и нонсенс, рассказал NEWS.ru российский хоккейный тренер Владимир Плющев. По его словам, спортсмен был талантливым хоккеистом, который мог добиться высоких результатов в спорте.

Сложно что-то говорить, Родион недолго играл на взрослом уровне, да и в принципе не успел жизнь повидать. К сожалению, болезнь не щадит никого и очень жаль, что он не смог ее побороть. Я выражаю свои соболезнования, его смерть это настоящая трагедия, конечно, нонсенс. Родион Амиров был талантливым хоккеистом, который мог добиться высоких результатов в спорте, — рассказал Плющев.

Российский хоккеист, нападающий Родион Амиров скончался 14 августа на 22-м году жизни. О его болезни — опухоли мозга стало известно еще 23 февраля 2022 года. Он проходил курс лечения в Германии, после чего вернулся в Россию. Амиров выступал за клуб «Салават Юлаев», а в 2020 году был задрафтован клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Спортсмен провел 79 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 18 (10+8) баллов.

Также ранее стало известно о смерти олимпийского чемпиона по гребле Бориса Дубровского. Серебряный призер чемпионата мира и чемпионата Европы скончался в возрасте 83 лет. Причины его смерти не называются. Дубровский принимал участие в Олимпийских играх в Токио, которые прошли в 1964 году. Являлся консультантом Федерации гребного спорта РФ и кандидатом математических наук.