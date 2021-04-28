Не спешите нас хоронить: как Россия зажигает на юниорском ЧМ по хоккею

В Далласе в эти дни проходит юниорский чемпионат мира по хоккею. И вернулся он спустя два года. В группе из пяти команд сборная России уже сыграла два матча: сенсационно выиграла у американцев (7:6) и уступила финнам (3:4). Рассказываем, что у нас там за команда, какие у ребят успехи уже есть и какие шансы, что эти успехи приумножатся.

ЮЧМ — по большому счёту является турниром для скаутов Национальной хоккейной лиги. Большинство хоккеистов незадрафтованные, им особенно важно продемонстрировать всё, чтобы менеджеры внесли их фамилии в свои отчёты. Как раз благодаря тому, что ряд игроков — ноунеймы, не избалованные лаврами, большими контрактами и деньгами, они показывают яркий хоккей, реально бьются за флаг.

Да, уровень скоростей U18 немного ниже U20, но от этого поединки менее зрелищными не становятся. Живой тому пример камбэк россиян в матче против США — проигрывая 1:5, ребята забили ещё шесть шайб и уничтожили соперника. Состав незвёздный, многие фамилии незнакомы вовсе, но поверьте, это самая талантливая молодёжь за последние годы.

Главный тренер «Красной машины» Альберт Лещёв выбрал сразу шестерых олимпийских чемпионов юношеских Игр — Артёма Дуду, Сергея Иванова, Илью Квочко, Владислава Сапунова, Ивана Мирошниченко и Матвея Мичкова. Последние два показали мастерство против американцев, оформив четыре шайбы. А Мичкова так и вообще считают круче Никиты Кучерова. И это неудивительно, парень уже побил всевозможные рекорды коллеги в МХЛ для хоккеистов до 17 лет.

Основной костяк — ребята 2003 года, которые в 2020 году взяли Мировой кубок вызова (считается неофициальным чемпионатом мира для совсем молодых парней). Именно от них все ждут успеха. Против американцев блистательно себя показал капитан Никита Чибриков, оформивший гол и две результативные передачи. Чибриков и до этой встречи совершил то, что, казалось, не под силу никому — сместил Александра Овечкина с первой строчки самых молодых хоккеистов, забивавших за сборную (случилось это на Шведских играх). На Мировом кубке он вместе с Фёдором Свечковым (который против США сделал два голевых паса) каждый матч вытаскивал команду.

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После встреч первого игрового дня Россия находилась на втором месте в таблице, уступая чехам одно очко. Крутой камбэк с американцами вселил уверенность в выход из группы.

На игру с финнами, которые по всем показателям уступали нашим, парни вышли немного расслабленными. Это и стало ключевой ошибкой. Для финнов встреча с Россией была дебютной, они не успели растратить сил. При этом Лещёв произвёл некоторые изменения в составе.

Самой ожидаемой стала замена вратаря. Вместо Кирилла Герасименко в воротах оказался Сергей Иванов. Зато первая тройка нападения осталась за героями предыдущей встречи — Мирошниченко, Свечковым и Данилой Юровым. Во втором звене вышли представители системы СКА — Чибриков, Данила Лазутин и Мичков. Первый гол не заставил себя долго ждать. Россияне вышли вперёд на пятой минуте благодаря шайбе Свечкова, затем Фёдор спустя несколько минут увеличил отрыв.

А вот дальше игра не заладилась. Когда при счёте 3:1 ты упускаешь моменты, удача может отвернуться. Соперники сравняли счёт, игра перешла в овертайм, где никому не удалось поставить точку. Лишь серия буллитов показала, что 52 отражённых броска Иванова — это предел. Защитник ворот устал, финны этим воспользовались: 4:3 не в нашу пользу.

Естественно, на команду тут же набросились, говоря о том, что дальше будет хуже. Но ребят рано хоронить. Это поражение должно пойти подопечным Лещёва на пользу. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда так можно сказать с уверенностью. Это был очень своевременный щелчок по носу. Расслабленность, которая привела к такому исходу, должна стать хорошим уроком перед непростыми встречами с чехами и немцами.