Не нужны нам игроки НХЛ: сборная России недосягаема для соперников

В Швеции завершился очередной этап европейских игр по хоккею. Команда Игоря Ларионова вновь одержала три победы из трёх возможных. Действительно ли всё так гладко у наших сборников или есть на что обратить внимание — в материале NEWS.ru.

Откровенно говоря, интересно и одновременно страшно наблюдать за экспериментами с национальной командой. То Валерий Брагин возьмётся руководить основным составом, то отдадут предпочтение Игорю Ларионову, который тренирует «молодёжку». Тем не менее кто бы ни стоял у руля, результат один — первая строчка в турнирной таблице вне зависимости от этапа. В любой сборке коллективу удавалось показывать практически безупречную игру. Шведские встречи не стали исключением из правил.

На первый матч против финнов с капитанской повязкой впервые вышел Дамир Жафяров и не подвёл. Ребята смотрелись просто восхитительно. Слишком много разглагольствовать про стартовую игру и не стоит. Россияне просто раскатали соперника, не оставив шанса.

А вот дальше всё стало складываться куда интереснее. Перед второй игрой против шведов Ларионов и Ко ожидаемо внесли некоторые изменения в состав — причиной этого решения стала травма нападающего Марата Хуснутдинова. Вместо него на лёд вышел Максим Соркин, которого впоследствии сменил Данил Моисеев. Тренерский штаб ожидал победы в основное время и максимального преимущества в турнирной таблице. Однако плану не суждено было сбыться так просто. Начало матча выдалось сумбурным, подарив инициативу хозяевам этого этапа.

Но затем последовала неплохая середина — на второй период россияне вышли с другим настроением и сразу создали несколько опасных эпизодов у ворот противника. Только вот шведы в перерыве тоже не отдыхали, хозяева быстро поймали настрой России, забрали доминирование и забили такой нужный гол, открыв счёт на табло. Эта шайба ударила наших парней ниже пояса, так что в руки себя пришлось взять максимально быстро. Поймав кураж и сравняв счёт, на заключительный период ребята вышли в нужной форме, правда, всё равно доигрались до овертайма. Но именно россияне, как пауки, окружили своей сетью шведов и в итоге дожали соперника в серии буллитов. Самонов, пожалуй, стал героем того вечера — его ворота напоминали неприступную крепость, которую просто невозможно было взять.

Andreas Hillergren/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед заключительной встречей против чехов, которые в этот раз точно не являлись фаворитами, тренерский штаб снова поиграл с составом. В воротах появился Ярослав Аскаров, которому пришлось терпеть ряд критических высказываний после четвёртого места в молодёжном первенстве (особенно про ту несчастную клюшку, которая вечно падала из его рук). В составе также оказались Герман Рубцов, для которого этот матч стал первым за сборную, и Семён Чистяков.

Объективно говоря, изначально казалось, что Аскаров не сможет обойти Александра Самонова. Ну, слишком надёжно тот играл в воротах. Тем не менее Ярославу удалось на протяжении 16 минут держаться «сухим» (и это при том, что именно наши парни открыли счёт). Первый период завершился довольно ровно 1:1 — никто из команд не уступал по силам.

Однако на вторые 20 минут игры соперник вышел будто на голову сильнее, показав своё превосходство. И вот тут у Аскарова была прекрасная возможность доказать, что Ларионов не ошибся в своём выборе. Сначала ему удалось отразить все удары во время двойного большинства чехов, но затем ситуация вышла из-под контроля — как только составы стали равны, Ярослав не выдержал и пропустил за полторы минуты два точных удара — первый в ближний угол от Якуба Флека, второй — в дальний от Лукаша Клока.

На заключительный период российский коллектив вышел немного видоизменённым, и, надо признать, тактика Профессора сработала. После того как Коваленко и Мисюль реализовали свои моменты, наша команда переломила ход игры, на которой уже можно было ставить крест, и все последующие атакующие действия заставляли радостно подпрыгивать.

Просто удивительно, как чётко сработала команда в последнем периоде. И не менее удивительно, как круто всё это смотрелось, учитывая экспериментальность состава. Теперь всё больше кажется, что тренерскому штабу и впредь стоит акцентировать больше внимания на молодых ребятах, которые играют в России. Смотреть на спортсменов из Национальной хоккейной лиги, конечно, правильно, но куда важнее доверять тем, кто растёт под боком. И пока всё здорово, двигаемся дальше!