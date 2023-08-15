«Не мог ходить»: последние дни 21-летнего хоккеиста, умершего от рака мозга У игрока «Салавата Юлаева» диагностировали опухоль полтора года назад

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Родион Амиров

В понедельник, 14 августа, стало известно о смерти бывшего нападающего «Салавата Юлаева» и сборной России Родиона Амирова. Спортсмен скончался в возрасте 21 года от рака. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга. NEWS.ru рассказывает о карьере Амирова, его заслугах и последних днях.

Кто сообщил о смерти Амирова

Агент Родиона Амирова Дэн Мильштейн накануне первым сообщил о смерти хоккеиста. По его слова, игрок боролся за каждый миг жизни. «Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днем, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры», — написал в понедельник, 14 августа, функционер в Twitter.

Вчера на сайте «Салавата Юлаева», за который выступал Амиров, также появилось сообщение о его смерти.

«Он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей своей хоккейной карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества», — говорится в заявлении уфимцев.

В ХК также уточнили, что прощание с хоккеистом пройдет на домашнем стадионе клуба — «Уфа-Арене».

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press Родион Амиров

Когда у Амирова обнаружили опухоль мозга

23 февраля 2022 года генеральный менеджер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил о том, что у Амирова диагностирована опухоль мозга. Ее обнаружили случайно во время лечения хоккеиста от другой травмы. Игрок жаловался на проблемы со зрением, после чего ему провели полное обследование.

Опухоль обнаружили в России, а на лечение игрок улетел в Германию. Амиров прошел курс химиотерапии, которая дала лишь краткосрочное улучшение состояния. В начале осени 2022 года форвард посетил Торонто, познакомился с болельщиками местного клуба, а также побывал на ужине с игроками «Вашингтон Кэпиталс», где капитан команды Александр Овечкин дал ему свой номер телефона и предложил Амирову звонить, если тому потребуется какая-то помощь.

Что известно о последних днях жизни Амирова

Мильштейн рассказал «Матч ТВ», что в октябре 2022 года у Амирова случилось обострение, врачи сообщили ему о четвертой стадии рака. Специалисты из Торонто сказали, что хоккеисту осталось жить полгода.

«Он вернулся в Россию, где доктора в „Сколково“ боролись за его жизнь еще 10 месяцев. Но две недели назад и они оказались бессильны. Тогда пришли к решению отвезти Родиона в Германию, где был последний, призрачный шанс на лечение. И вот его не стало», — рассказал Мильштейн.

Агент также отметил, что Амиров мужественно боролся с болезнью, никогда не жаловался и очень переживал за родителей.

«Он думал только о других. Не ныл, боролся. И старался встречать каждый день на позитиве, с улыбкой. Хотя потерял зрение где‑то полгода назад и уже не мог ходить», — добавил Мильштейн.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Родион Амиров

За какие команды играл Амиров

Амиров — воспитанник башкирских хоккейных клубов. Он начал заниматься в «Толпаре» — фарм-клубе «Салавата Юлаева» и прошел в системе команды КХЛ все ступени — от МХЛ до Континентальной хоккейной лиги. Параллельно форварда привлекали к матчам за юношеские сборные России всех возрастов. В общей сложности Амиров провел за «Салават Юлаев» 79 матчей в КХЛ, в которых набрал 18 очков (10 голов и 8 передач).

Амиров также сыграл на молодежном чемпионате мира 2021 года. Сборная России осталась без медалей, однако Амиров стал лучшим бомбардиром команды с двумя шайбами и четырьмя передачами.

«Амиров — молодой игрок. Он может приятно удивлять тебя и иногда разочаровывать. Все игроки неровно провели турнир. Но в целом считаю, что Родион сыграл хорошо. Я старался дать ему возможность творить и проявлять свои сильные качества. Он развивается. Этот МЧМ был хорошим опытом для него», — рассказывал Sport24 после турнира главный тренер российской команды Игорь Ларионов.

В том же сезоне Амиров дебютировал в составе национальной сборной страны. Форварда вызвали на этап Евротура, где он стал первым игроком в истории национальной команды, забившим в трех дебютных матчах на турнире подряд. Амиров огорчил финнов, чехов и шведов. Форварда считали одним из самых талантливых игроков своего поколения.

Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Амиров участвовал в драфте НХЛ 2020 года, который из-за пандемии коронавируса проводился в удаленном формате. Талантливого российского нападающего задрафтовал канадский клуб «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером.

В апреле 2021-го Амиров подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто», но первый год по нему должен был отыграть в аренде в «Салавате». В итоге сезон 2021/2022 оказался последним в карьере Амирова. Он успел сыграть несколько матчей, получил травму ключицы, а спустя время у него обнаружили рак.

Что говорят об Амирове

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев, известный также по работе с молодежными российскими командами, в беседе с корреспондентом NEWS.ru высказался о смерти Амирова.

«Сложно что-то говорить, Родион недолго играл на взрослом уровне, да и саму жизнь толком не успел повидать. К сожалению, болезнь не щадит никого, и очень жаль, что он не смог ее побороть. Я выражаю свои соболезнования, его смерь — это настоящая трагедия, конечно, нонсенс. Родион Амиров был талантливым хоккеистом, который мог добиться высоких результатов в спорте», — отметил Плющев.

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес также выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова.

Фото: Matthew Pearce/Icon Sportswire/Global Look Press Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес

«Невероятно сложно принять потерю Родиона. Его улыбка и радость, которую он получал от жизни и хоккея, были заразительны. Мои партнеры и я благодарны за время, что мы провели вместе, и навсегда вдохновлены его бесстрашной борьбой. Соболезнования его близким. Нам будет очень его не хватать», — написал капитан «Торонто» в Twitter.

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