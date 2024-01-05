Названы сроки решения IIHF об участии сборной России в Олимпиаде 2026 года IIHF: решение об участии сборной России в Олимпиаде-2026 примут до конца февраля

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Игроки сборной России по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года до конца февраля, приводит пресс-служба организации слова руководителя организации Люка Тардифа. Он отметил, что окончательное решение зависит от возможности организаторов обеспечить необходимые меры безопасности.

Мы сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом. Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля, — сказал Тардиф.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спортсмены в нейтральном статусе не допущены до участия в зимних юношеских Олимпийских играх в Южной Корее, которые должны пройти в 2024 году. Таким образом, атлеты из России и Белоруссии пропустят предстоящие Игры.

При этом МОК ранее допустил восемь спортсменов из РФ и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Это касается атлетов, которые смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Символика России и Белоруссии в рамках официальных мероприятий будет запрещена.