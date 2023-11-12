Названа возможная причина смерти игрока Любительской хоккейной лиги Любительская хоккейная лига: у 61-летнего игрока мог оторваться тромб

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Причиной смерти 61-летнего игрока Михаила Янчишина могла стать тромбоэмболия, заявила представитель Лиги любительского хоккея Лариса Столярова в разговоре с изданием «Подъем». По ее словам, на площадке, где проходил матч, присутствовал врач, но реанимационные мероприятия не спасли мужчину. Прибывшая на место скорая сделала кардиограмму, которая оказалась практически нулевой.

Приехала скорая, сделали кардиограмму, она была уже нулевой, и все равно пытались реанимировать. Умер на арене, смерть была констатирована на арене. В реанимацию его не увозили, сразу увезли в морг. Скорее всего, тромб, мы ждем официального заключения, — рассказала Столярова.

Также представительница лиги отметила, что у Янчишина были все документы, необходимые для участия в любительских соревнованиях. В том числе он несколько дней для обследования ходил с холдером, чтобы оценить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Янчишин выступал за команду «Армата». Тренер Александр Панков отметил, что мужчина давно играл в его коллективе.

О смерти Янчишина стало известно утром 12 ноября. Само ЧП произошло 11 ноября.

В конце октября нападающий британского клуба «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон скончался после пореза горла коньком во время матча чемпионата Англии. Форвард случайно столкнулся с соперником и потерял сознание на льду. Его госпитализировали, но медики не смогли ему помочь. Джонсон перешел в британский клуб в это межсезонье. До этого он провел 13 матчей в составе команды «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.