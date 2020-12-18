Названа сумма, выделенная Омску для подготовки к МЧМ-2023 по хоккею

https://static.news.ru/photo/682a310a-4140-11eb-9722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что на строительство арены в Омске, которая примет матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, выделено 12 млрд рублей.

На сегодняшний день выделено 12 млрд рублей на строительство арены в Омске на 12 тыс. зрителей. Далее идут частные инвестиции. Несколько миллиардов на строительство гостиничных комплексов плюс на благоустройство уйдёт порядка 1,9 млрд рублей — это освещение, благоустройство набережной, мест пребывания гостей города и представителей сборных команд, — сказал Бурков журналистам в Москве на церемонии представления официальной эмблемы ЧМ-2023.

В Музее хоккея в Москве 18 декабря была презентована эмблема молодёжного ЧМ-2023 по хоккею, который пройдёт в Новосибирске и Омске. Логотип выполнен в тёмно-синем цвете, на котором медведь на фоне триколора держит хоккейную клюшку. Над медведем аббревиатура IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой). Губернатор региона Бурков поделился впечатлениями от официальной эмблемы.

Ранее в Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны не приведёт к отмене чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге, намеченного на 2023 год. Также в федерации отметили, что российские хоккеисты смогут выступить на ближайших крупных турнирах, писал NEWS.ru.