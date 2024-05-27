Сборная Чехии по хоккею своей победой на домашнем чемпионате мира обошла сборную России по количеству медалей, пишет Sport.24. По данным портала, эта победа принесла чехам 14-ю награду на ЧМ, тогда как у России их 13.
Сборная Чехии стала обладателем титула чемпиона мира после победы над командой из Швейцарии. Встреча прошла в Праге и завершилась со счетом 2:0. При этом Россия в соревновании не участвовала из-за отстранения.
Ранее Совет Международной федерации хоккея объявил о недопуске сборной России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Он объяснил такое решение соображениями безопасности, связанными с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования IIHF.
Позже председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что королевство является сильным игроком в международном хоккее и имеет «довольно хорошую позицию». При этом он призвал дальше отстранять от международных соревнований РФ.
По мнению экс-тренера сборной России Владимира Плющева, страну исключили из чемпионата мира по хоккею, так как спорт всегда был политикой. Он подчеркнул, что матчи между российскими и американскими или канадскими спортсменами всегда проходили с большим накалом.