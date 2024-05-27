Виктор Сидоренко

Названа страна, которая обошла Россию по количеству медалей на ЧМ по хоккею Чехия выиграла ЧМ по хоккею и обошла Россию по количеству медалей

27 мая 2024 в 09:52

Фото: IMAGO/Branislav Racko/Global Look Press

Сборная Чехии после финала чемпионата мира по хоккею с шайбой