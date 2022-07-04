Названа причина задержания и отправки в армию вратаря сборной России Вратаря Федотова отправили на венную службу из-за конфликта с ЦСКА

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Иван Федотов

Проблемы у вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова возникли из-за конфликта с представителями ХК ЦСКА, сообщает «Р-Спорт». В результате конфликта было решено задержать хоккеиста и отправить его на военную службу.

В сборных командах России спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем не возникает с выступлениями. Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос амбиций самого вратаря и другого человека, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также отмечается, что все спортсмены должны отслужить. Но при этом есть утвержденный порядок, который не устроил Федотова.

25-летнего хоккеиста задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии. В понедельник появилось фото Федотова в воинской учебной части в Северодвинске Архангельской области.