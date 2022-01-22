Назван состав сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды для участия в Олимпийских играх в Пекине. Список игроков обнародовал Первый канал. Всего в состав команды привлекли 25 хоккеистов и шесть запасных игроков.

В числе участников турнира — представители российских хоккейных клубов «Ак Барс», СКА, ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Металлург», «Трактор», «Авангард».

На воротах: Иван Федотов, Александр Самонов, Тимур Билялов, запасной вратарь — Дмитрий Шугаев. В защите: Егор Яковлев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Сергей Телегин, Никита Нестеров, Артем Минулин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, запасной — Семён Чистяков. Нападающие: Сергей Андронов, Артём Анисимов, Дмитрий Воронков, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Павел Карнаухов, Артур Каюмов, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Кирилл Семёнов, Антон Слепышев, Андрей Чибисов, Вадим Шипачёв, а также Артём Галимов, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачёв, Станислав Галиев — в запасе, — сообщили в тренерском штабе команды.

В ранее опубликованный расширенный состав входили 37 хоккеистов, однако в дальнейшем оттуда исключили представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В связи с ограничениями, введёнными руководством лиги, игроки НХЛ не будут принимать участие в Олимпиаде второй раз подряд.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе турнира встретится с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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