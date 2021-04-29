Назван самый популярный хоккейный клуб у россиян

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Самым популярным хоккейным клубом в России является московский ЦСКА. Такие данные опроса ВЦИОМа публикует РИА Новости.

Московские «армейцы» вызывают симпатии 15% болельщиков. При этом лидируют они с большим отрывом: за оказавшийся на втором месте московский «Спартак» болеют только 4% любителей этого вида спорта. Также в топ-5 вошли «Авангард», «Ак-Барс» и питерский СКА — за каждый из них высказались по 3% респондентов.

В сезоне 2020/2021 оказался на втором месте розыгрыша Кубка Гагарина. В финале московская команда уступила омскому «Авангарду» со счётом 4:2.