Нападающий клуба НХЛ остался без приза самому ценному игроку сезона НХЛ: россиянин Кучеров проиграл канадцу Маккиннону в голосовании за «Харт Трофи»

Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никита Кучеров

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров проиграл канадскому форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону в голосовании за «Харт Трофи», сообщили в пресс-службе НХЛ. Приз вручается самому ценному игроку сезона. Маккиннон набрал 1740 баллов, тогда как Кучеров — 1269.

Третье место досталось нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду. Хоккеист набрал 845 очков в результате голосования журналистов.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» играла против «Эдмонтон Ойлерз». В заключительном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» вырвалась вперед со счетом 3:0 в серии. Однако затем команда проиграла три матча подряд.

Седьмую игру, которая прошла на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» обошли соперников со счетом 2:1. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский защищал ворота весь поединок, в ходе которого отразил 22 из 23 бросков.

Команда впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Флориды», помимо Бобровского, выступили защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. Картер Вераге и Сэм Райнхарт заработали по очку, забив шайбы на пятой и 36-й минутах. Соперники на седьмой минуте отличились благодаря Маттиасу Янмарку.