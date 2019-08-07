https://static.news.ru/photo/307ffa12-b912-11e9-b428-fa163e074e61_660.jpg Гарет Хант Фото: Zuma/ТАСС

Во время матча группового этапа Кубка Возрождения в Китае произошла драка с участием игроков хоккейных клубов «Ермак» и «Куньлунь».

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Куньлуни», после чего форвард команды победителей Гарет Хант набросился на спортсменов «Ермака», используя шлем. Затем он напал на голкипера.

Первый матч предстоящего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) ангарчане проведут против команды «Молот-Прикамье» в Перми 7 сентября.

Ранее News.ru писал, что во время Национальных молодёжных игр по хоккею в Китае произошла массовая драка между командами из Гонконга и Шэньчжэня.