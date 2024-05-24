«Нам нужно забыть про это»: российский хоккеист НХЛ о неудаче в плей-офф Дадонов заявил, что «Даллас» должен двигаться дальше после поражения «Эдмонтону»

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Евгений Дадонов

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов заявил, что команда должна двигаться дальше после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» в первом полуфинальном матче Кубка Стэнли, его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги. Прошлой ночью «шерифы» уступили в домашнем матче со счетом 2:3. Российский нападающий отметился голевым пасом.

Это всего лишь первая игра серии, верно? Нам нужно забыть про это поражение, будем просто двигаться дальше, — сказал российский форвард.

В апреле команда «Вашингтон Кэпиталз», в составе которой выступает россиянин Александр Овечкин, обыграла в гостях «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 в заключительном для себя матче регулярного чемпионата НХЛ и вышла в плей-офф турнира. В составе победителей шайбы забили Овечкин (19-я минута) и Ти Джей Оши (58-я минута). В «Филадельфии» отличился Эрик Джонсон на 33-й минуте встречи.

Ранее волейболистку сборной России и московского «Динамо» Наталию Гончарову дисквалифицировали на шесть месяцев за неспортивное поведение. Сообщалось, что в апреле текущего года спортсменка продемонстрировала оскорбительные жесты в адрес команды «Локомотив». Если нарушение повторится за время действия условной дисквалификации, то решение об отстранении станет безусловным, сообщили во Всероссийской федерации волейбола.