На грани нервного срыва: как россияне победили шведов и вышли в финал ОИ

Сборные России и Швеции провели сумасшедший матч в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Равная игра не смогла выявить победителя ни в основное время, ни в овертайме. Долго длилась и cерия буллитов, но победили все же россиян. Рассказываем подробнее об остросюжетном и нервном поединке.

Путь к полуфиналу

Сборная России пока проводит неоднозначный турнир. Команда досрочно завоевала путевку в четвертьфинал, однако сделала это благодаря двум очень натужным победам над не самыми сильными командами мира Данией и Швейцарией. После этого была весёлая и ничего не решавшая игра против Чехии, в основное время которой команды огорчили друг друга по пять раз. В овертайме решающую шайбу забросили чехи.

Liu Xiao/XinHua/Global Look Press

В четвертьфинале россияне снова встретились с датчанами, но и на этот раз игра получилась тяжёлой. Долгое время команда Алексея Жамнова вела со счётом 2:1, и лишь за пять минут до конца игры смогла забросить третью шайбу. Порадовало то, что на первые роли наконец-таки вышли лидеры сборной России: Вадим Шипачев, Никита Гусев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Шведы, как и россияне, изначально входили в число главных фаворитов Олимпиады в Пекине. Турнирный путь к полуфиналу они прошли достаточно ровно, уступив лишь в одной игре группового этапа финнам в овертайме. У команды очень приличный опытный состав, некоторые хоккеисты известны российским болельщикам по выступлениям в КХЛ. Форвард ЦСКА Лукас Валльмарк, например, с пятью шайбами возглавляет гонку снайперов на Олимпиаде.

В четвертьфинале скандинавы провели организованный и прагматичный матч против Канады, которую смогли всухую победить со счётом 2:0. Таким образом, шведы избавили россиян от встречи с неудобными для них в любом составе канадцами. Однако только полуфинал мог показать, к лучшему ли это.

Знак равенства

С первых минут игроки обеих команд принялись обмениваться атаками и опасными бросками. Хватало и жёсткой борьбы. На пятой минуте россиянам пришлось поиграть в меньшинстве из-за удаления Андрея Чибисова, но шведы численным преимуществом не воспользовались. В целом же игра с обеих сторон была очень плотной и аккуратной. Никто не собирался форсировать события.

В концовке периода россияне получили шанс реализовать большинство, но Владимир Ткачев уже через десять секунд клюшкой в чужой зоне решил проверить на прочность руки соперника. Судьи эксперимент не оценили и тут же уравняли составы. На последних минутах россиянам удалось запереть шведов в их зоне, но отдыхать команды пошли с нулями на табло.

Прорыв Слепышева

Начало второго периода получилось неожиданным, но очень приятным для российских болельщиков. Антон Слепышев получил передачу от Павла Карнаухова, по флангу убежал от шведского защитника Кристиана Фолина и оказался один на один с вратарем соперника Ларсом Юханссоном. Голкипера россиянин изящно обыграл и уложил шайбу в сетку — 1:0.

Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гол никак не повлиял на характер игры. Шведы не заиграли активнее, некуда было нестись и россиянам, которые вели в счёте. Команды продолжили плотно действовать в обороне и проводить огромное количество силовых приемов.

За четыре минуты до конца периода россияне получили право поиграть в большинстве, создали несколько хороших моментов, но не смогли удвоить преимущество. Не получилось сравнять счёт и у шведов, вратарь россиян Иван Федотов действовал очень здорово. Второй период сборная России выиграла.

Навстречу равенству

Ничего нового не могли придумать шведы и на старте второго периода. Скандинавы вбрасывали шайбу в чужую зону, где не очень успешно пытались за нее бороться, а россияне достаточно успешно отбивали атаки. Сами же подопечные Жамнова регулярно навещали Юханссона, периодически создавая вратарю шведов проблемы.

Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Такой характер игры сохранялся около семи минут третьего периода, пока шведы не провели результативную контратаку. Федотов спас команду после подставления клюшки Хенриком Тёммернесом, но первым на добивании оказался капитан шведов Антон Ландер, который поразил пустые ворота и восстановил равенство.

После этого сборная России пережила несколько тяжёлых минут. Шведы на кураже понеслись забрасывать вторую шайбу и создали несколько очень опасных моментов. Хоккеисты в красной форме выглядели растерянными.



К счастью, затмение россиян длилось непродолжительный отрезок. Очень скоро команда успокоилась, отодвинула игру от своих ворот и снова начала создавать опасные моменты в атаке. Последние минуты матча прошли с преимуществом россиян, но решить вопрос о победителе в основное время команде Жамнова не удалось. Судьба выхода в финал должна была решиться в овертайме.

Конечно, Сеня

На старте овертайма россияне проиграли вбрасывание и две минуты подряд гоняли россиян по площадке, владея шайбой. К счастью, «красная машина» не пропустила и провела несколько опасных ответных атак. Далее весь десятиминутный овертайм болельщики обеих команд несколько раз хватались за сердце, но забросить так никому и не удалось. Противостояние подошло к логическому завершению в виде серии буллитов.

Серия буллитов получилась сумасшедшей. Команды реализовали по два броска из пяти, после чего команды никак не могли сделать реализовать решающий бросок. Дважды промахнулся Никита Гусев, трижды промазали шведы. Счастье российским болельщикам принес самый молодой игрок в составе Арсений Грицюк, который всё-таки поразил девятку и вывел россиян в финал, где команда встретится с Финляндией. После такого матча можно натурально поседеть!