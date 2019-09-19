https://static.news.ru/photo/124d0578-dad5-11e9-ad4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Бесценной Лиги MasterCard

Товарищеский матч между командами «КомАр», за которую выступают звёзды кино и эстрады, и сборной журналистов «Российская пресса» состоялся на льду «ЦСКА Арены».

На лёд выходили Марат Башаров, Кирилл Андреев, Александр Мостовой, Роман Скворцов, Денис Казанский и многие другие.

Игру посетил защитник хоккейного ЦСКА Артём Блажиевский, который поучаствовал в открытии матча. В итоге с минимальным перевесом победили журналисты — 6:5.

Ранее Артём Блажиевский рассказал News.ru, что ЦСКА надо доказывать, что снова может взять Кубок Гагарина.