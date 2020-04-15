Московское «Динамо» подписало новый контракт с Крикуновым

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Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал новый контракт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым.

Сегодня (15 апреля. — NEWS.ru) мы подписали новое соглашение с Владимиром Васильевичем сроком на один год. Игра и результат, показанные в завершившемся чемпионате, полностью устроили руководство клуба, — приводит слова генерального директора «Динамо» Евгения Кровопускова пресс-служба клуба.

Он отметил, что на данный момент совместно с тренерским штабом идёт активная стадия формирования команды.

Крикунов вернулся на пост главного тренера «Динамо» в октябре 2018 года. За это он дважды вывел команду в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Также Федерация хоккея России объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.