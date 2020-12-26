Молодёжная сборная США по хоккею обыграла Австрию на ЧМ

https://static.news.ru/photo/3d57fd36-480c-11eb-a92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Canadian Press/PA Images/ТАСС

Хоккейная сборная США в матче молодёжного Чемпионата мира всухую разгромила национальную команду Австрии. Матч закончился со счётом 11:0.

Американец Мэттью Бодли реализовал хет-трик, по две шайбы в ворота соперников забили Брендана Бриссан и Тревор Зеграс. Также ворота австрийцев поразили Сэм Коланджело, Джон Фариначчи, Дрю Хеллесон и Бретт Берард.

За весь матч сборная Австрии смогла нанести всего десять ударов по воротам соперников.

По итогам матча сборная США заняла третье место в группе B. Перове место остаётся за Россией, которая ранее обыграла молодёжную сборную США со счётом 5:3. На втором месте идёт команда из Швеции.

Ранее NEWS.ru писал, что не очень доволен игрой молодёжной сборной РФ по хоккею в матче против США, где американцы уступили россиянам со счётом 3:5. Он заявил, что ребята провели хорошую игру, но были отрезки, которые надо улучшать, особенно последние 10 минут. По словам тренера, это была нервозная концовка.