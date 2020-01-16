Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, чью кандидатуру президент России Владимир Путин внёс на должность председателя правительства, стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского хоккейного клуба ЦСКА.
Фамилия Мишустина нанесена на Кубок за победу в сезоне-2018/19.
Мишустин является болельщиком ЦСКА, а также входит в наблюдательный совет московского клуба.
Ранее лидеры Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержали победы в очередных матчах регулярного чемпионата. Московские и петербургские «армейцы» обыграли динамовцев Минска и Риги соответственно на своём льду, а финский «Йокерит» взял верх над подмосковным «Витязем» в Подольске, писал NEWS.ru.
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