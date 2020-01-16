Фото: ymambetov/facebook.com

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не хочет переезжать из Вашингтона, потому что этот город стал его домом.

Я думаю, что любой игрок хочет остаться на одном месте, потому что здесь семья, друзья, хорошие отношения с городом. И мы не хотим переезжать, потому что Вашингтон стал вторым домом,...