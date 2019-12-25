Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в гостях проиграл пекинскому «Куньлуню» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Китайский коллектив открыл счёт в начале встречи. С передач Миллера и Шустра на шестой минуте забил нападающий «Куньлуни» Брендон Ип, оформив гол в большинстве. Увеличил отрыв форвард Смит-Пелли во втором периоде на 40-й минуте. И лишь в заключительной двадцатиминутке нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын отыграл одну шайбу (44:31).
Таким образом, «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд, установив антирекорд.
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