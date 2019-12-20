https://static.news.ru/photo/ddd635c2-230d-11ea-b637-fa163e074e61_660.jpg Йонас Энрот Фото: hcdinamo.by

Голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот покидает клуб, в котором он провёл три сезона.

Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт «зубров».

Шведский хоккеист был выбран для участия в Матче звезд КХЛ 2020, но теперь вынужден будет пропустить мероприятие.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Энрот провёл 31 матч, пропустив в них 95 шайб. Минское «Динамо» занимает 11-ю строчку в Западной конференции.

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