Йонас Энрот Йонас Энрот Фото: hcdinamo.by

Голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот покидает клуб, в котором он провёл три сезона.

Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт «зубров».

Шведский хоккеист был выбран для участия в Матче звезд КХЛ 2020, но теперь вынужден будет пропустить мероприятие.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Энрот провёл 31 матч, пропустив в них 95 шайб. Минское «Динамо» занимает 11-ю строчку в Западной конференции.

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