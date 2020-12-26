Минск не получал уведомлений о переносе ЧМ-2021 по хоккею

https://static.news.ru/photo/3ef6a50e-48f0-11eb-a197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Власти Белоруссии не получали официальных уведомлений о переносе игр чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска, рассказали в пресс-службе Федерации хоккея республики. Турнир планируется провести в мае-июне. Соревнования могут принять РБ и Латвия.

Минск должен был принять все встречи группы A, а также два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Ряд европейских общественных организаций накануне призвали Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести ЧМ из столицы РБ из-за напряжённой политической ситуации в Белоруссии, пишет ТАСС.

Белорусская сторона не получала официальных уведомлений по поводу переноса матчей чемпионата мира из Минска в другую страну и продолжает подготовку в соответствии с утвержденными ранее рекомендациями Международной федерации хоккея, — говорится в сообщении.

Многострадальный ЧМ, который в мае 2020-го нынешнего года должна была провести Швейцария, пал жертвой (как и все другие крупнейшие соревнования вплоть до Олимпийских игр) пандемии COVID-19. IIHF приняла решение не переносить мировое первенство на более поздний срок, а просто отменила его, оставив право принять следующий турнир в 2021 году, как и было ранее запланировано, за белорусской и латвийской столицами.

Но настало 9 августа, когда в Белоруссии прошли выборы президента страны, и выяснилось, что для мирового хоккея может быть угроза и пострашнее коронавируса. Начавшиеся в Минске беспорядки, массовые акции протеста и неадекватные действия представителей силовых структур заставили задуматься о возможности проведения чемпионата мира. Давно известно, что Александр Лукашенко является большим поклонником игры с шайбой и клюшкой на льду, даже сам не прочь выйти на лёд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ищет замену Белоруссии, где в 2021 году должен состояться чемпионат мира. Среди наиболее вероятных вариантов называют Братиславу или Прагу.