https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном обществе, заявил министра спорта России Олег Матыцин.

Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе, глубоким пониманием хоккейных процессов и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя Молодежной хоккейной лиги, получив необходимый управленческий опыт, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Матыцин уверен, что двукратный чемпион мира «станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко и будет продуктивно работать на благо КХЛ и всего хоккея».

Как сообщалось, члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру двукратного чемпиона мира Морозова на пост президента лиги, писал NEWS.ru. Он сменил Дмитрия Чернышенко, который ранее указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт.