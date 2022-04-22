Милонов назвал «проституткой» чешского хоккеиста Гашека

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «проституткой» бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека, который выступал за московский «Спартак» и ряд клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Причиной стало мнение спортсмена о российских игроках. Слова депутата приводит Metaratings.ru.

Думаю, что надо опубликовать, сколько заработал Гашек в России, чтобы чехи знали, что человек в ненавистной ему стране получил весьма внушительные суммы себе на счёт. Он ведёт себя как проститутка, и я уверен в том, что он в скором времени сможет снова поменять свою точку зрения по отношению к русским, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что считает Гашека говнюком.

23 апреля Гашек заявил, что не хотел бы видеть российских игроков НХЛ на выставочном матче между клубами НХЛ «Нэшвилл» и «Сан-Хосе». Игры пройдут в Праге 7 и 8 октября.

За «Нэшвилл» играет форвард Яков Тренин. За «Сан-Хосе» — защитники Николай Кныжов и Артемий Князев, а также форвард Александр Барабанов.