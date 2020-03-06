ХIV международный детский хоккейный турнир «Кубок Газпром нефти» отменили из-за угрозы распространения коронавируса.
Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающиеся рисков распространения коронавируса COVID-19, оргкомитет турнира «Кубок Газпром нефти» принял решение об отмене соревнования в 2020 году, — говорится в заявлении пресс-службы.
Турнир должен был пройти в Сочи с 13 по 17 апреля.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил о том, что чемпионат мира можно будет перенести либо в Белоруссию, либо в Сочи, в Россию. Он добавил, что подробнее этот вопрос можно будет обсудить после 15 марта.
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