https://static.news.ru/photo/54b0c1aa-5fbb-11ea-acec-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpncup.ru

ХIV международный детский хоккейный турнир «Кубок Газпром нефти» отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающиеся рисков распространения коронавируса COVID-19, оргкомитет турнира «Кубок Газпром нефти» принял решение об отмене соревнования в 2020 году, — говорится в заявлении пресс-службы.

Турнир должен был пройти в Сочи с 13 по 17 апреля.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил о том, что чемпионат мира можно будет перенести либо в Белоруссию, либо в Сочи, в Россию. Он добавил, что подробнее этот вопрос можно будет обсудить после 15 марта.