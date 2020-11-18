Международная федерация хоккея отменила 18 турниров из-за пандемии

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить 18 турниров из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения пресс-службы организации.

Соответствующее решение принято по итогам заседания IIHF 18 ноября. Исключением стали чемпионат мира в Латвии и Белоруссии, молодёжный чемпионат мира, женский чемпионат мира, а также для игроков не старше 18 лет. Общее число отменённых мероприятий достигло 28.

Возможности организаторов турниров значительно сократились из-за пандемии коронавируса, а IIHF не располагает ресурсами, необходимыми для надлежащего контроля за безопасным проведением этих соревнований, — приводятся в сообщении слова президента IIHF Рене Фазеля.

Также изменениям подверглись сроки проведения олимпийских квалификаций у женщин. Второй раунд предварительной олимпийской квалификации переносится на октябрь 2021 года, а финал — на ноябрь. Финал квалификации мужского олимпийского турнира состоится в конце августа 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что встреча «Йокерита» с «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата отменена из-за коронавируса в китайском клубе.

Так, по прибытии в Хельсинки представители «Куньлуня» получили положительные тесты на COVID-19. Согласно действующему законодательству Финляндии, команды не смогут провести игру, запланированную на 18 ноября.