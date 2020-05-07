«Металлург» заключил контракт с экс-защитником «Салавата» Пашниным

https://static.news.ru/photo/78adbab0-903d-11ea-80c6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Пашнин Фото: metallurg.ru

Хоккейный клуб «Металлург» подписал соглашение с российским защитником Михаилом Пашниным.

Контракт рассчитан на два сезона. Детали договора не разглашаются, сообщает пресс-служба магнитогорского коллектива на странице в Twitter.

В прошедшем сезоне, который завершился досрочно из-за пандемии инфекции коронавируса, 30-летний хоккеист выступал за «Салават Юлаев», выйдя на лёд в 54 играх. В активе игрока 10 очков (две заброшенные шайбы и восемь результативных передач). В шести матчах плей-офф он сделал две голевые передачи. Пашнин признан лучшим игроком Континентальной хоккейной лиги по силовым приёмам в регулярном чемпионате (174 хита) и в первом раунде плей-офф (21 хит).

На драфте Национальной хоккейной лиги 2009 года был выбран коллективом «Нью-Йорк Рейнджерс» под общим 200-м номером. В активе Пашнина также завоёванный Кубок Гагарина в составе ЦСКА, за который выступал в сезонах 2017/18 и 2018/19.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона-2019/20, сообщает пресс-служба лиги, ранее писал NEWS.ru.