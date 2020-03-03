https://static.news.ru/photo/c83fb5b0-5d6b-11ea-811f-fa163e074e61_660.jpg Матч «Металлург» - «Барыс» Фото: hcbarys.kz

Во втором матче серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» в Нур-Султане обыграл казахстанский «Барыс» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Дубль оформил чешский форвард «Магнитки» Андрей Нестрашил (голы на 25-й и 37-й минутах), ещё одну шайбу забросил Сергей Мозякин (28-я минута).

Голкипер уральцев Василий Кошечкин отразил все 35 бросков соперника и отыграл «на ноль» седьмой матч в нынешнем сезоне (с учётом регулярного чемпионата).

Сухая серия вратаря «Барыса» Эдварда Паскуале прервалась на 138-й минуте (137 минут 41 секунда).

«Металлург» сравнял счёт в серии (1-1), поскольку в первой встрече также в столице Казахстана победу (4:0) одержал «Барыс», писал ранее NEWS.ru. Третий матч серии пройдёт в Магнитогорске в четверг, 5 марта.