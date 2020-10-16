«Металлург» в Магнитогорске уступил «Нефтехимику»

https://static.news.ru/photo/4513f468-0fcb-11eb-99a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/hcneftekhimik68

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своём льду проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0).

Победу гостям принесли голы Владимира Галузина (14-я минута), Ильдара Шиксатдарова (23-я), Марата Хайруллина (25-я) и Михаила Бякина (30-я).

«Сталевары» устроили погоню, пытаясь отыграть три шайбы по ходу встречи, но дубль Семёна Кошелева (на 15-й и 33-й минутах) и точный бросок Тэйлора Бека (39-я) позволили лишь сократить отставание в счёте до минимума.

«Магнитка» (24 очка, 17 игр) прервала серию из пяти побед в чемпионате и осталась на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» (12 очков, 14 игр) пока находится вне зоны плей-офф, отставая от восьмого места на «Востоке» на одно очко.

В предыдущем матче «Металлург» с третьей попытки обыграл омский «Авангард» в нынешнем чемпионате КХЛ, писал ранее NEWS.ru.