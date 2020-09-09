«Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ

Фото: Официальный сайт ХК «Металлург»

Петербургский СКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не без труда переиграл нижегородское «Торпедо» — 6:4 (1:0, 3:1, 2:3).

Ключевым стал игровой отрезок в середине второго периода, когда в течение трёх с небольшим минут «армейцы» забросили подряд три шайбы усилиями Андрея Кузьменко (27-я минута), Василия Токранова (28-я) и Виктора...