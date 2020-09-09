«Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
У гостей шайбу забросил Глеб Корягин (3-я минута), «Магнитка» ответила голами Архипа Неколенко (27-я), Максима Карпова (28-я, в меньшинстве) и Николая Прохоркина (за 37 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).
Магнитогорский «Металлург» открыл новый сезон КХЛ домашней победой над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», писал ранее NEWS.ru.
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