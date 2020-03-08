https://static.news.ru/photo/a004c4de-6228-11ea-95d4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мозякин Фото: metallurg.ru

Первый вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков рассказал, что капитан команды Сергей Мозякин в будущем может стать одним из тренеров.

Есть вариант, что Сергей останется в команде. Он важен как тренер-воспитатель и один из игроков, который может передать ценный опыт. Мы постараемся его максимально использовать, — цитирует Ласькова ТАСС.

Он отметил, что обсуждать будущее Мозякина они будут 11 марта. Клуб может предложить ему либо новый контракт игрока, либо работу в тренерском штабе. Действующее соглашение 38-летнего Мозякина с «Металлургом» истекает 30 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мозякин достиг очередной юбилейной отметки в своей карьере. 38-летний нападающий в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо» забросил 400-ю шайбу в КХЛ. Для достижения этой юбилейной отметки капитану «Магнитки» пришлось провести 778 матчей в КХЛ.