Матчи «Йокерита» с «Автомобилистом» и «Витязем» отменены по решению КХЛ

https://static.news.ru/photo/2f28e14e-153f-11eb-a627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Йокерит»/vk.com

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отменить матчи «Йокерита» с «Автомобилистом» и «Витязем», которые должны были пройти 26 и 28 октября соответственно, следует из сообщения пресс-службы КХЛ.

Так, данное решение принято в связи с выявлением коронавируса у четырёх членов «Йокерита». Все остальные члены команды отправлены на карантин.

«Йокерит» после 15 сыгранных матчей набрал 21 очко и расположился в таблице Западной конференции на 4-м месте.

Ранее NEWS.ru писал, что в поединке регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» — 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).

У сибиряков дубль сделал Олег Ли (голы на 3-й и 14-й минутах), ещё одну шайбу забросил Микаэль Руохомаа (18-я минута).