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Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» — «Динамо» пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба лиги.

В связи с решением государственных органов, касающегося введения режима повышенной готовности в Москве (Указ Мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ), отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей, — сказано в сообщении лиги.

Следить за матчами болельщики смогут в эфире телеканалов «Матч ТВ», КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD. Также будет проведена бесплатная трансляция матча на официальном канале КХЛ в Youtube.

Мэр Москвы Сергей Собянин до 10 апреля запретил проводить в городе мероприятия с численностью участников выше пяти тысяч человек из-за угрозы эпидемии коронавируса. Московские матчи футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с ограничением числа болельщиков, писал NEWS.ru.