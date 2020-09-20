Матч КХЛ «Куньлунь» против «Локомотива» не состоится из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5b1c625a-fb57-11ea-b483-fa163e074e61_660.jpg ХК "Локомотив" Фото: hclokomotiv_official/vk.com

Матч регулярного чемпионата КХЛ между пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом» отменён. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям команды из китайской столицы Дмитрий Тугарин.

Он сообщил, что матч, который должен был состояться 21 сентября в подмосковных Мытищах, в назначенный день не состоится.

Игра с «Локомотивом» не состоится, — цитирует Тугарина ТАСС.

17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «железнодорожников» проявились симптомы заражения коронавирусной инфекции нового типа. После этого команда вернулась в Ярославль, где спортсмены прошли тестирование. На данный момент имеющиеся результаты не подтвердили заражения. Развитие симптоматики продолжается у девяти человек в системе клуба.

Руководство КХЛ на официальном сайте опубликовало комментарий по эпидемиологической ситуации в ярославском «Локомотиве».

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» ввиду сложной эпидемиологической ситуации в стране не имеет возможности проводить домашние матчи КХЛ в Пекине, а потому временно принимает соперников на подмосковной «Арене Мытищи», писал ранее NEWS.ru.