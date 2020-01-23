https://static.news.ru/photo/11f5b360-3e88-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg «Арена 2000 — Локомотив» Фото: arena2000_official/instagram.com

Вынесенный матч четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр Россия — Швеция пройдёт 30 апреля в Ярославле на «Арене 2000 — Локомотив».

По заявлению пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР), выбор места проведения встречи обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов страны, а также предыдущим опытом проведения игр сборной России в городе.

После первых двух этапов Евротура национальная сборная России располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав семь очков после шести игр.

Ранее сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне. Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, писал NEWS.ru.