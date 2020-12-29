«Мастерство и талант»: Ларионов прокомментировал победу над Швецией на МЧМ

https://static.news.ru/photo/2f4a7b3e-4b3a-11eb-a832-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу национальной команды над Швецией в матче группового этапа МЧМ в Эдмонтоне. Встреча завершилась со счётом 4:3, победная шайба была заброшена в овертайме.

Мы знаем потенциал каждого игрока. Обсудили пары нападающих, которые могут сделать результат. Овертайм показал, что мастерство и талант могут решить исход матча, — заявил специалист журналистам.

Ларионов подчеркнул, что в современном хоккее многое зависит от деталей, но необходимо успешно действовать во всех элементах игры, чтобы рассчитывать на победу. Тренер отметил, что штаб старается давать шансы всем игрокам, которые готовы выходить и жертвовать собой ради общего успеха.

Автором победной шайбы в ворота шведов стал Марат Хуснутдинов. Благодаря этой победе наша команда не только вышла на первое место в группе, но и прервала уникальную победную серию соперников: сборная Швеции не проигрывала на групповых этапах МЧМ с 2006 года, в течение 54 матчей подряд.

Российская сборная при любых раскладах не займёт место ниже второго. Таким образом, нашим соперником в четвертьфинале станет либо Словакия, либо Германия. Ларионов не стал рассуждать, кто из оппонентов мог бы быть для нас удобнее, отметив, что в плей-офф командам нечего терять.

Ты попадаешь на соперника, которому нечего терять, и один матч может решить всё. Возможна ошибка судьи, вратаря, нападающего. Конечно, мы разберём, с кем будем играть, и подготовимся во всеоружии, — заключил Игорь Ларионов.

Как ранее писал NEWS.ru, нападающий молодёжной сборной России по хоккею Родион Амиров рассказал о провокациях соперников из США. По его словам, на такие выпады, как правило, было принято не реагировать. К тому же тренеры неоднократно предупреждали молодых хоккеистов о возможных неприятных инцидентах.