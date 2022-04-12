Малкина дисквалифицировали на четыре матча за удар соперника клюшкой в лицо

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на четыре матча за удар соперника клюшкой в лицо, сообщается на официальном сайте организации. Также из зарплаты российского хоккеиста удержат $190 тысяч. Деньги направят в фонд экстренной помощи игрокам.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) произошла стычка между россинином и защитником «Предаторз» Марком Боровецки. Малкин ударил канадца клюшкой в лицо, у защитника пошла кровь. В итоге он выбыл до конца матча.

Евгений Малкин пропустит матчи регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (13 и 15 апреля) и «Бостон Брюинз» (16 и 22 апреля).

Ранее российский форвард «Даллас Старс» Владислав Наместников подрался с американским защитником «Каролины Харрикейн» Бреттом Пеши во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Стычка произошла после того, как россиянин применил на американце силовой приём. В ответ Пеши накинулся на своего обидчика и нанёс ему несколько ударов по голове.