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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена спортсменов, которые будут капитанами команд Матча всех звёзд НХЛ — 2020. Россиянин из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поведёт за собой сборную Столичного дивизиона.

Другими капитанами назначены Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (Атлантический дивизион), Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (Центральный) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (Тихоокеанский). Об этом говорится в сообщении НХЛ, размещённом...