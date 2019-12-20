Российский форвард хоккейного клуба «Питтсбург» Евгений Малкин сделал результативную передачу в выездном матче против «Ванкувера» (1:4), что позволило ему набрать 1033-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Таким образом, Малкин обогнал Александра Могильного (1032 очка) и вышел на чистое третье место среди самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Лидирует по этому показателю нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (1246), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179).
Ранее Малкин забросил 400-ю шайбу. По этому показателю его опережают россияне Александр Овечкин (679 голов), Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалёв (430), писал NEWS.ru.
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