https://static.news.ru/photo/d6df73a2-5939-11ea-9284-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата уступил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1:2 (0:1; 0:1; 1:0).

Для нападающего «пингвинов» Евгения Малкина это стал 900-й матч в карьере НХЛ. Отметиться во встрече не удалось.

Таким образом, 33-летний российский хоккеист стал третьим игроком в истории команды, кому удалось переступить через этот рубеж. Впереди действующий владелец коллектива Марио Лемье с отметкой в 915 игр. Лидером является капитан Сидни Кросби, у которого за плечами 977 матчей.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» задумывается провести матч регулярного чемпионата на территории России, ранее писал NEWS.ru.