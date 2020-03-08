https://static.news.ru/photo/b8de9ae2-6215-11ea-98de-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: e.malkin71geno/instagram.com

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире.

Коронавирус — это глобальная проблема. Это совсем не смешно. Стараюсь меньше бывать в массовом скоплении людей. Принимаю витамины, ем фрукты. Возможно, у людей уже просто начинается паника. И я надеюсь, в скором времени всё закончится, — цитирует Малкина «Матч ТВ».

Ранее IIHF отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте и апреле, писал NEWS.ru.