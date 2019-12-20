https://static.news.ru/photo/b02896ec-23e4-11ea-90a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: nhl.com

Российский форвард хоккейного клуба «Питтсбург» Евгений Малкин сделал результативную передачу в выездном матче против «Эдмонтона» (5:2).

Таком образом Малкин набрал 1032-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), догнав Александра Могильного в списке самых результативных российских игроков в регулярном чемпионате НХЛ.

Большее количество очков из россиян только у Александра Овечкина (1244) и Сергея Фёдорова (1179).

Ранее Малкин забросил 400-ю шайбу. По этому показателю его опережают россияне Александр Овечкин (679 голов), Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалёв (430), писал NEWS.ru.