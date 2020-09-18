«Магнитка» в гостях забила четыре шайбы ЦСКА за полпериода

https://static.news.ru/photo/8ed892d4-fa95-11ea-a47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: cskabasket/instagram.com

Московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке проиграли магнитогорскому «Металлургу» — 2:4 (1:0, 0:0, 1:4).

У хозяев отличились Брендэн Лайпсик (10-я минута) и Павел Карнаухов (45-я).

В составе уральцев шайбы забросили Андрей Нестрашил (45-я), Николай Прохоркин (50-я), Игорь Швырёв (51-я) и Тэйлор Бек (53-я).

После этой победы «Магнитка» набрала 12 очков в семи проведённых играх и догнала омский «Авангард» на вершине общей таблицы КХЛ.

У ЦСКА осталось 11 очков после семи матчей — такие же показатели имеют петербургские «армейцы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в единственном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).