https://static.news.ru/photo/7043af6e-1aa5-11ea-b317-fa163e074e61_660.jpg Эрик О'Делл Фото: hcmetallurg/vk.com

Магнитогорский «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду одержал крупную победу над рижским «Динамо» — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).

В составе уральцев отличились Эрик О'Делл (14-я минута), Архип Неколенко (20-я), проводивший 400-й матч в КХЛ Богдан Потехин (27-я), Виктор Антипин (31-я) и Роман Любимов (за четыре секунды до второго перерыва).

Единственную шайбу у гостей забросил на 46-й минуте Робертс Липсбергс.

41 набранное очко в 38 встречах позволяет «Магнитке» сохранять восьмое место в таблице Восточной конференции.

Новосибирская «Сибирь» в гостях обыграла челябинский «Трактор» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Победу гостям принесли точные броски Алексея Яковлева (23-я минута) и Егора Миловзорова (47-я), избежать сухого поражения хозяевам помог гол Ника Бэйлена за 34 секунды до финальной сирены.

Сухая серия голкипера «Трактора» Ивана Федотова прервалась на 105-й минуте (104 минуты 38 секунд).

«Сибирь» набрала 41 очко после 35 проведённых игр и занимает седьмое место на «Востоке».

Хабаровский «Амур» на своей площадке уступил китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

У гостей дублем отметился Олли Палола (голы на 11-й и 48-й минутах), ещё одну шайбу забил Райан Спроул (26-я).

Авторами голов у дальневосточников стали Игорь Руденков (8-я минута) и Гинек Зогорна (37-я).

«Куньлунь» впервые победил «Амур» после пяти поражений в Хабаровске и, набрав 41 очко после 37 игр, продолжает балансировать на границе зоны плей-офф в таблице Восточной конференции, занимая девятое место и уступая по дополнительным показателям «Магнитке» и «Сибири».

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