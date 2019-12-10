Магнитогорский «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду одержал крупную победу над рижским «Динамо» — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).
В составе уральцев отличились Эрик О'Делл (14-я минута), Архип Неколенко (20-я), проводивший 400-й матч в КХЛ Богдан Потехин (27-я), Виктор Антипин (31-я) и Роман Любимов (за четыре секунды до второго перерыва).
Единственную шайбу у гостей забросил на 46-й минуте Робертс Липсбергс.
41 набранное очко в 38 встречах позволяет «Магнитке» сохранять восьмое место в таблице Восточной конференции.
Новосибирская «Сибирь» в гостях обыграла челябинский «Трактор» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
Победу гостям принесли точные броски Алексея Яковлева (23-я минута) и Егора Миловзорова (47-я), избежать сухого поражения хозяевам помог гол Ника Бэйлена за 34 секунды до финальной сирены.
Сухая серия голкипера «Трактора» Ивана Федотова прервалась на 105-й минуте (104 минуты 38 секунд).
«Сибирь» набрала 41 очко после 35 проведённых игр и занимает седьмое место на «Востоке».
Хабаровский «Амур» на своей площадке уступил китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
У гостей дублем отметился Олли Палола (голы на 11-й и 48-й минутах), ещё одну шайбу забил Райан Спроул (26-я).
Авторами голов у дальневосточников стали Игорь Руденков (8-я минута) и Гинек Зогорна (37-я).
«Куньлунь» впервые победил «Амур» после пяти поражений в Хабаровске и, набрав 41 очко после 37 игр, продолжает балансировать на границе зоны плей-офф в таблице Восточной конференции, занимая девятое место и уступая по дополнительным показателям «Магнитке» и «Сибири».
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