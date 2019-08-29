https://static.news.ru/photo/781c2922-ca60-11e9-b06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Ак Барс»/www.ak-bars.ru

Форвард хоккейного клуба «АК Барс» (Казань) Артём Лукоянов заявил, что хотел продлить контракт с «барсами» на три года.

Мы хотели три года (контракта — ред.), но, посоветовавшись с агентом, решил подписать на два. Для меня что два, что три года — это хороший контракт, — приводит слова игрока Sport24 .

Также он заявил, что ему увеличили зарплату в клубе, за который он выступает на протяжении восьми лет.

Лукоянов подписал новое соглашение с клубом из Казани в мае 2019 года. Весной форвард на несколько дней стал профессиональным футболистом и сыграв за челнинский КАМАЗ в официальном матче первенства ПФЛ несколько минут.