«Лучше быть четвертым, чем вторым»: Фетисов рассказал о совете Овечкину Фетисов дал совет Овечкину за несколько лет до достижения рекорда Гретцки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов рассказал, что несколько лет назад советовал хоккеисту Александру Овечкину быть четвертым, а не вторым, передает корреспондент NEWS.ru. Тогда спортсмен почти вплотную подобрался к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Три года тому назад я сказал ему: «Саша, есть шанс». Потом он приехал, сказал, что второй. Я говорю: «Вторых жалеют, лучше быть четвертым», — вспомнил Фетисов на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Также депутат выразил надежду, что российская сборная по хоккею может вернуться на международную арену в конце лета или в начале сентября. По его словам, соответствующие переговоры — это больше не про хоккейный формат, а именно про людские отношения.

Фетисов также признался, что в 14 лет усвоил урок, который пронес с собой через всю жизнь. Уже тогда, будучи юным хоккеистом, он понял, что советским спортсменам нигде не были рады. Это произошло во время его первого международного турнира в Польше. Тогда его команда столкнулась с ненавистью. Единственным способом завоевать уважение противника была победа, сказал Фетисов.