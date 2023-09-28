«Локомотив» впервые за шесть лет обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ «Локомотив» выиграл у «Автомобилиста» в матче КХЛ впервые с 2018 года

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

У хозяев шайбы забросили Георгий Иванов (25-я минута), Ярослав Лихачев (45) и Максим Шалунов (60), у гостей единственная шайба — на счету Алексея Бывальцева (13).

Эта победа над «Автомобилистом» для ярославцев оказалась первой в КХЛ с 3 января 2018 года. Тогда «Локомотив» победил в гостях (6:5), а следующие девять матчей неизменно выигрывали екатеринбуржцы. На своем льду «Локомотив» не побеждал «Автомобилист» еще дольше. Последний раз это случилось в сентябре 2017 года (3:2). Теперь прервана серия из пяти домашних поражений.

Благодаря выигрышу, «Локомотив» набрал 16 очков в 11 матчах и переместился на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 14 очками после 12 матчей занимает четвертую строчку в Восточной конференции.

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