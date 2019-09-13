https://static.news.ru/photo/f1fae9ea-d5f5-11e9-b6c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»/vk.com

Ярославский «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал на своём льду крупную победу над московским «Динамо» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

В составе ярославцев отличились Даниил Мисюль (16-я минута), Денис Алексеев (29-я), Антон Ландер (29-я), Рушан Рафиков (43-я) и Павел Кудрявцев (55-я).

«Бело-голубые» сумели ответить лишь заброшенными шайбами Вадима Шипачёва (20-я минута) и Игоря Полыгалова (58-я).

Очередные набранные два очка подняли подмосковный «Витязь» на первое место в таблице Западной конференции. Команда Михаила Кравеца на своей площадке в серии послематчевых бросков взяла верх над ХК «Сочи» — 3:2Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

В основное время матча у хозяев шайбы забросили Иван Петраков (4-я минута) и Святослав Гребенщиков (48-я), у гостей — Роберт Росен (44-я) и Михаил Гордеев (54-я).

В серии буллитов победный бросок на счету Евгения Монса.

«Витязь» лидирует на «Западе» КХЛ с восемью набранными очками после пяти матчей.

Ещё один поединок игрового дня закончился разгромной и волевой победой хозяев: московский «Спартак» обыграл рижское «Динамо» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

Хоккеисты латвийской команды открыли счёт на 25-й минуте — отличился Нериюс Алишаускас, однако затем забивали только спартаковцы. Шайбы забросили Андрей Кутейкин (29-я минута), Илья Талалуев (30-я), Каспарс Даугавиньш (33-я), Мартиньш Карсумс (41-я) и Роюин Ганзл (55-я, в пустые ворота).

С семью очками после шести матчей «Спартак» поднялся на второе место в таблице Западной конференции.

Столичные «армейцы» накануне проиграли в Нижнем Новгороде в овертайме, писал ранее News.ru.